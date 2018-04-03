Держбюджет у першому кварталі недоотримав 3% планових доходів

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету зросли на 10,8%.

Державний бюджет України в січні-березні 2018 року одержав 193,568 млрд грн доходів, що на 6,185 млрд грн, або на 3,1% нижче за плановий показник на цей період.

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Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, порівняно з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету зросли на 18,811 млрд грн, або на 10,8%.

Також повідомляється, що місцеві бюджети в січні-березні отримали 53,031 млрд грн доходів, що становить 100% плану і на 21,6% вище за показник за аналогічний період попереднього року.

У Держказначействі зазначили, що інформація про виконання держбюджету за доходами розміщується на веб-порталі щодня за попередній банківський день.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.