Фонд гарантування завершив ліквідацію «Держзембанку»

У зв'язку з цим завершуються виплати вкладникам банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав документи для державної реєстрації ліквідації «Державного земельного банку» як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

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Про це повідомляється на сайті фонду.

Зазначається, що у зв'язку з цим завершуються виплати гарантованого відшкодування вкладникам зазначеного банку.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування у вересні 2016 року почав ліквідацію «Державного земельного банку», створеного рішенням Кабінету міністрів у 2012 році для операцій з земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належали державі через Міністерство фінансів України.