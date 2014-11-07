Курс рубля у "чорну п'ятницю" оновив абсолютне дно

Долар до 17.30 МСК знизився до 46,63, а євро - до 57,87, внаслідок чого валюта США втратила піввідсотка, а єдина європейська - третину відсотка порівнян з попереднім закриттям, пише Reuters.

Учасники ринку зв'язали корекційний відскік рубля з фіксацією прибутку у спекулятивних довгих позиціях напередодні вихідних днів і в очікуванні кроків регуляторів з уповільненню девальвації, яка приймала в останні дні панічний характер через підключення населення до купівлі валюти.

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Ввечері короткочасну підтримку надали заяви Центробанку про готовність збільшити валютні інтервенції у будь-який момент в умовах ажіотажного попиту на валюту який, на думку регулятора, створює передумови ризиків для фінансової стабільності.

Свою роль могло зіграти і локальне відновлення ввечері нафтових котирувань.

Високу волатильність провокувала низька ліквідність валютного ринку, який втратив будь-які орієнтири після рішення Центробанку припинити безлімітні валютні інтервенції. Причому учасники ринку не бачать безпосередніх новинних приводів для такого різкого відновлення рубля, пояснюючи це, в основному, спекулятивною перекупленістю валюти.

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"Люди закривають довгі позиції на вихідні, плюс жахлива ліквідність, коли малі обсяги призводять до сильних коливань на ринку. Небезпека фактора додаткових інтервенцій ЦБ тяжіє над ринком, ринок боїться якихось нетрадиційних заходів з боку Центробанку, особливо на тлі того, що люди стали штурмувати обмінники", - вважає Дмитро Деєв з банку Credit Suisse.

На початку дня долар і євро відзначилися на історичних піках - 48,65 і 60,27 рубля, тоді як через кілька годин валюти сформували сесійне дно на 45,68 і 56,70 відповідно, втративши від піків 6 відсотків вартості, і такі коливання - рекордні для російського валютного ринку за останні 16 років.

Усього від початку року рубль втратив в ціні майже третину вартості проти долара і більше 20 відсотків - до євро.

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Рубль почав сьогоднішнє відновлення з абсолютних мінімумів після чуток про можливу зустріч керівництва ЦБР і Мінфіну, тема якої була невідома.

Джерело Reuters у Банку Росії повідомляло, що у п'ятницю відбувалася нарада у голови ЦБР Ельвіри Набіулліної, але не назвав порядок денний зустрічі.

У п'ятницю стало відомо, що голова російського Мінфіну назвав обвалення курсу рубля спекулятивним і сказав, що чекає його зміцнення найближчим часом.

"Багато хто поділяє точку зору, що рубль відірвався від фундаментальних чинників і залишається перепроданим, але купувати його не стануть доти, доки регулятор не доведе прихильність проведеній політиці і здатність відбити атаку на рубль. Паніку серед населення зупинити складно. Потрібні заходи, здатні розвернути тренд і збити девальваційні очікування", - сказав Дмитро Польовий з банку ІНГ Євразія.

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"Сьогодні дуже волатильна сесія, а у валютному "біде" сильно зросла роль купівлі готівкової валюти. За нашими оцінками, населення збільшило за останні дні купівлю готівкової валюти у 3-4 рази", - сказав Дмитро Стадник із Росбанку.

Проти рубля грав фізичний дефіцит валюти через санкції, необхідність погашати зовнішні позики і бажання сховатися від політичних та економічних ризиків Росії. Спекулянти, зі свого боку, шукали рівень, на якому регулятор піде на обіцяні додаткові інтервенції.

Свою негативну роль зіграло і падіння нафтових котирувань до багаторічних мінімумів, а також зростання політичної невизначеності після виборів на сході України, не визнаних світовим співтовариством, і нових звинувачень Заходу у підтримці Москвою бойовиків.

За оцінкою аналітиків Sberbank CIB, несприятливим для рубля фактором може виступати і виплата проміжних дивідендних виплат.

"Сукупний обсяг дивідендних виплат до кінця поточного року оцінюється у 286 мільярдів карбованців. Щонайменше половину всієї суми потрібно конвертувати в долари відповідно до частки депозитарних розписок та іноземних інституційних інвесторів, хоча не виключено, що через волатильність курсу рубля конвертувати доведеться велику суму", - повідомляється в аналітичному огляді Sberbank CIB.

На думку Дєєва із Credit Suisse, треба звикати до коливань котирувань у декілька відсотків на день, через що рух долара до позначки 50 рублів цілком можливий, але багато чого буде залежати від того, скільки куплено валюти під погашення кредитів, хоча для поточної ціни на нафту нинішні рівні рубля виглядають справедливими.

Нагадаємо, сьогодні ситуація на валютному ринку Росії була близька до паніки, курс євро вперше в історії досягла 60 рублів.