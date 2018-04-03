Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,33/26,36 грн/дол.

У вівторок, 3 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,33/26,36 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів, гривня подешевшала до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,24/32,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4546/0,4604 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,3231 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 244 угоди на суму 134,38 млн дол.