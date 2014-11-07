Місія МВФ прибуде в Україну 11 листопада

Про це УНІАН повідомили у представництві МВФ в Україні.

Як очікується, місія пробуде в Києві до 25 листопада і за підсумками своєї роботи підготує спеціальну доповідь, яка потім буде розглянута Радою директорів Фонду. На підставі розгляду Рада може прийняти рішення про виділення нашій країні об'єднаного - третього і четвертого - кредитного траншу обсягом 2,7 млрд дол. у рамках виконання дворічної програми кредитування економіки України з боку МВФ, затвердженої в кінці квітня поточного року.

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Коментуючи запланований візит, голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше, зокрема, зазначив: «Місія проведе переговори із представниками влади щодо поточної економічної ситуації, прогрес у реалізації програми, а також політику, спрямовану на підтримку макроекономічної і фінансової стабільності та відновлення зростання».

Причому Ваше додав, що дискусії не будуть остаточними і продовжаться відразу ж, щойно в Україні буде сформовано новий уряд.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг програми кредитування економіки України складає 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна отримала на початку травня - відразу після затвердження програми, його обсяг склав 3,2 млрд дол. Кошти були направлені на поповнення резервів Національного банку. У кінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалив звіт про виконання програми економічних реформ в Україні і прийняла рішення виділити нашій країні другий транш у розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи водночас загального обсягу фінансування.

Міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що третій кредитний транш може бути виділений Україні у січні 2015 року.

Також міністр фінансів заявляв, що місія МВФ приїде в перші дні роботи нового уряду.