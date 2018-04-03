Південна Корея запустить криптовалюту для соцвиплат

Нову криптовалюту S-Coin можна буде використовувати для оплати міських програм соціального забезпечення.

Столиця Південної Кореї Сеул розробляє власну криптовалюту - S-Coin, яка буде використовуватися в програмах соціальних виплат, що фінансуються містом, пише CoinDesk з посиланням на мера Сеула Пака Он Суна (Park Won-soon).

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Мер також повідомив, що місто створить фонд для підтримки просування технології блокчейн і відповідних стартапів.

"Оскільки Сеул є провідним містом світу в галузі інформації і комунікацій, включаючи четверту промислову революцію, я думаю, що ми маємо вивчати нові технології, такі як блокчейн", - заявив Пак Он Сун в інтерв'ю корейському підрозділу CoinDesk. Він зазначив, що блокчейн може застосовуватися до всього адміністрування в Сеулі, в тому числі до громадського транспорту.

Криптовалюту S-Coin можна буде використовувати як спосіб оплати міських програм соціального забезпечення для держслужбовців, молодих людей, які шукають роботу, і людей, які піклуються про навколишнє середовище за допомогою економії електроенергії, води і газу, додав мер Сеула.

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Однак, за його словами, для цього доведеться змінити закони, що регулюють кріптовалюти. "Для створення S-Coin нам необхідно підготувати інституційну та юридичну підтримку", - сказав він.

Коментуючи жорстку політику регулювання корейського уряду в області криптовалют, Он Сун сказав: "останній раз, коли міністерство юстиції оголосило про регламентаційних заходи, було шалений опір, і уряд, схоже, сильно замислився над цим".