Міністр соцполітики пообіцяв не підвищувати пенсійний вік щонайменше 10 років

Згідно з пенсійною реформою, вихід на пенсію українців напряму залежить від їх страхового стажу.

Проведена в Україні пенсійна реформа дозволила відстрочити необхідність підвищення пенсійного віку для українців, принаймні, ще на десять років.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на главу міністерства Андрія Реву.

"За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання", - додав міністр.

Як нагадала прес-служба, Міжнародний валютний фонд наполягав на підвищенні в Україні пенсійного віку. При цьому, український уряд запропонував диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу. Цей механізм було розроблено в Україні, він є новітнім у світовій практиці, зазначила прес-служба.

"Якщо я працюю 35 років, я повинен мати можливість в 60 років піти на пенсію. А мій колега працює 15 років. Чому ми маємо з ним разом іти на пенсію в 60 років? Я більше працював, а значить моя робоча сила більше зносилася, тому я маю піти раніше, тому що мій вік немічності раніше настає. А він не працював так інтенсивно - значить піде пізніше", - зазначив Рева.

Міністр додав, що переконати МВФ в правильності такого підходу було нескладно, адже спілкування відбувалося мовою цифр і розрахунків.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення в Україні був прийнятий 3 жовтня 2017 року і 11 жовтня 2017 року він набув чинності. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

На початку березня цього року Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри впровадити законодавчі зміни для того, щоб при нарахуванні пенсії роль стажу була вагомішою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.