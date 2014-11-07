«Ощадбанк» спростовує інформацію про співпрацю одного зі своїх відділень у Донецьку із сепаратистами

Про це йдеться в офіційній заяві банку, переданій УНІАН.

«Ніякої співпраці із сепаратистами з будь-якого приводу керівництвом філії Донецького обласного управління «Ощадбанку» не було і ніколи не буде. На територію, не контрольовану українською владою, готівка не завозиться», - наголошується в заяві.

Банк повідомив, що частина його відділень у Донецьку працює у скороченому режимі для виконання певних соціальних функцій, у повній відповідності із чинним українським законодавством та нормативними документами НБУ.

«Ощадбанк» трактує поширення такої інформації як діяльність, спрямовану на підрив фінансової системи України, і буде звертатися у правоохоронні органи із проханням дати їй належну оцінку. Окремо залишаємо за собою право звернутися з позовом у судові інстанції з метою захисту репутації «Ощадбанку», - сказано в заяві.

Напередодні один із жителів Донецька повідомив кореспонденту УНІАН, що став свідком того, як кілька бойовиків занесли у банківське відділення пачки готівкових гривень для переведення цих коштів у Росію.

У свою чергу, банк зазначив, що робота касирів банку, включаючи донецьке відділення, жорстко регламентується.

«Жоден представник не має права здійснювати платежі без узгодження з керівництвом філії, - сказано в заяві «Ощадбанку». - За весь період проведення антитерористичної операції ні у вказаній філії, ні в інших таких інцидентів не було, підтвердженням чого є дані фінансового моніторингу. Таким чином, такої фінансової операції не було і бути не могло».

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.