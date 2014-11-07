Нацбанк звільнив від валютного контролю Shell і Chevron

Про це йдеться в постанові Національного банку України від 6 листопада №712, опублікованій на сайті регулятора, яка набуває чинності 8 листопада.

Зокрема, Нацбанк змінив порядок здійснення банками контролю над своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями, виключивши з переліку суб'єктів такого контролю інвесторів (представництва іноземних інвесторів на території України) за угодою про розподіл продукції.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у листопаді 2013 року підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка має намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни. Компанія займається розробкою Олеської площі, де планує вести видобуток сланцевого газу.

Угоду було підписано з компанією «Надра Олеська», 90% якої належить держпідприємству «Надра України».

У травні 2012 року переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на розробку Юзівської ділянки була оголошена компанія Shell. Ділянка розташована на території Донецької і Харківської областей і займає 7886 кв. км.

У січні 2013 року «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Інвестментс (ІV) Б. У.», ТОВ «Надра Юзівська» і уряд України підписали угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Юзівської ділянки.