Нігерія може стати хабом для українського експорту до Африки - торгпред

У Мінекономрозвитку зазначили, що посилення торговельних відносин з Нігерією і Ганою має стратегічне значення для українського бізнесу.

Нігерія може стати логістичним хабом, який дозволить українським виробникам виходити на ринки Африканського континенту.

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Як повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, про це заявила торговий представник України Наталія Микольська, яка очолює торгову місію до Гани та Нігерії.

"Нігерія - один з ринків у фокусі для нашого експорту згідно експортної стратегії України. Загалом, серед таких ринків - ЄС та 20 інших країн світу. Нігерія може грати роль логістичного хабу при виході на інші африканські ринки. Обидві країни (Нігерія і Гана - УНІАН) є одними з найбільш перспективних ринків збуту на Африканському континенті, в тому числі завдяки зростанню кількості споживачів. Тому ми відкриваємо ринки Африки українським експортерам", - сказала вона.

За словами Микольська, метою торгової місії є розширення торговельних відносин з африканськими країнами та вивчення системи торговельних бар'єрів.

"Торгова місія має стратегічне значення для українського бізнесу. Економіка регіону показує стрімке зростання, і за прогнозами до 2030 року Нігерія першою серед країн Африки увійде до ТОП-20 світових економік. Тому українським виробникам потрібно виходити туди вже сьогодні: проводити аналіз ринку, шукати контакти, розробляти логістичну та маркетингову стратегію. Це тривала робота, яку ми починаємо з цієї торгової місії", - зазначила торгпред.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, експорт українських товарів у Гану в 2017 році виріс майже в 2,5 рази - до 61,4 мільйона доларів, імпорт з Гани - в 1,5 рази, до 132,2 мільйона доларів. При цьому експорт до Нігерії знизився на 9,1% - до 94,7 мільйона доларів, імпорт з Нігерії зріс на 30%, і становить майже 1 мільйон доларів.

За підсумками 2017 року Гана піднялася з 81-го на 72-е місце серед країн світу за обсягами українського експорту. Крім того, країна піднялася на одну позицію і посіла сьоме місце за обсягами товарообігу серед країн Африканського регіону. Нігерія посідає 14-е місце за середнім розміром абсолютного зростання економіки, це 22-а економіка світу за розміром ВВП.

Серед українських товарів, які мають найбільший потенціал для експорту до Гани, - чорні метали та вироби з них; живі тварини і продукти тваринного походження; двигуни і насоси; алкогольні та безалкогольні напої; електричне обладнання. До товарів з найбільшим потенціалом для експорту до Нігерії можна віднести продукцію легкої промисловості; папір; меблі; електричну апаратуру; кондитерські вироби.