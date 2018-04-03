Ліквідацію банку "Петрокоммерц-Україна" продовжили ще на рік

На цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олександра Гулея.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив процедуру ліквідації банку "Петрокоммерц-Україна" на один рік - до 21 квітня 2019 року включно.

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Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олександра Гулея.

Довідка УНІАН. Банк "Петрокоммерц-Україна" працює на ринку України з 1996 року і був невеликим фінустановою за обсягом активів. Основним акціонером банку до проведення сумнівної операції з його акціями у березні 2015 року був російський банк "Петрокоммерц", якому належало 96,48% акцій українського банку.

На момент визнання банку "Петрокоммерц-Україна" неплатоспроможним у березні 2016 року Національний банк визначив власниками істотної участі в банку Івана Шехавцова і Олексія Крупия.