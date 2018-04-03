Що буде з курсом завтра: НБУ опустив офіційну гривню
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2632,9568 (3 квітня – 2616,0960)
100 EUR – 3240,6432 (3 квітня – 3223,2919)
10 RUR – 4,5761 (3 квітня – 4,5668)
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Як повідомляє УНІАН, 3 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,29 гривні/долар.
Поточні котирування гривні до долара на 2 копійки вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,23/32,27 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3296 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 678 угод на суму 408,26 мільйона доларів.