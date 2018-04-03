Що буде з курсом завтра: НБУ опустив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 4 квітня: 100 USD – 2632,9568 гривні; 100 EUR – 3240,6432 гривні; 10 RUR - 4,5761 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2632,9568 (3 квітня – 2616,0960)

100 EUR – 3240,6432 (3 квітня – 3223,2919)

10 RUR – 4,5761 (3 квітня – 4,5668)

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Як повідомляє УНІАН, 3 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,29 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 2 копійки вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,23/32,27 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3296 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 678 угод на суму 408,26 мільйона доларів.