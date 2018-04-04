ЄБРР хоче реалізувати в Україні 25-30 нових проектів

14:02, 04 квітня 2018
Фінанси
339
REUTERS

Європейський банк реконструкції та розвитку поточного року має намір реалізувати в Україні 25-30 нових проектів фінансування, повідомив глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер на прес-конференції з нагоди підписання договору про виділення кредиту "Новій пошті" на будівництво сортувального терміналу в Хмельницькому.

Читайте такожЄБРР підтримує ухвалену Україною стратегію для держбанків

"Цього року ми маємо намір підписати 25-30 проектів, виходячи з тих темпів, які у нас були в минулому. У нас план розширювати і оптимізувати нашу діяльність за всіма напрямами. Ми відкриті для бізнесу",- сказав він.

За його словами, банк підтримує прийняття Верховною Радою законопроекту "Про концесії" в першому читанні, а після прийняття закону для України відкриються значні перспективи.

"Ми налаштовані підтримувати проекти державного та приватного партнерства, концесійні проекти", - сказав він.

Як додала глава департаменту транспорту ЄБРР Сью Барретт, з вказаної кількості проектів три або чотири стосуватимуться транспортного сектору та інфраструктури, а загальна сума фінансування становитиме до 200 млн євро.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Починаючи з 1993 року банк взяв на себе сукупні зобов'язання з наданню майжя 12,1 млрд євро в рамках близько 400 проектів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ЄБРР в Україні