ЄБРР хоче реалізувати в Україні 25-30 нових проектів
Європейський банк реконструкції та розвитку поточного року має намір реалізувати в Україні 25-30 нових проектів фінансування, повідомив глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер на прес-конференції з нагоди підписання договору про виділення кредиту "Новій пошті" на будівництво сортувального терміналу в Хмельницькому.
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"Цього року ми маємо намір підписати 25-30 проектів, виходячи з тих темпів, які у нас були в минулому. У нас план розширювати і оптимізувати нашу діяльність за всіма напрямами. Ми відкриті для бізнесу",- сказав він.
За його словами, банк підтримує прийняття Верховною Радою законопроекту "Про концесії" в першому читанні, а після прийняття закону для України відкриються значні перспективи.
"Ми налаштовані підтримувати проекти державного та приватного партнерства, концесійні проекти", - сказав він.
Як додала глава департаменту транспорту ЄБРР Сью Барретт, з вказаної кількості проектів три або чотири стосуватимуться транспортного сектору та інфраструктури, а загальна сума фінансування становитиме до 200 млн євро.
Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Починаючи з 1993 року банк взяв на себе сукупні зобов'язання з наданню майжя 12,1 млрд євро в рамках близько 400 проектів.