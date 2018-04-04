ЄБРР хоче реалізувати в Україні 25-30 нових проектів

За словами голови департаменту транспорту ЄБРР, три або чотири проекти стосуватимуться транспортного сектору та інфраструктури із загальною сумою фінансування до 200 мільйонів євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку поточного року має намір реалізувати в Україні 25-30 нових проектів фінансування, повідомив глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер на прес-конференції з нагоди підписання договору про виділення кредиту "Новій пошті" на будівництво сортувального терміналу в Хмельницькому.

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"Цього року ми маємо намір підписати 25-30 проектів, виходячи з тих темпів, які у нас були в минулому. У нас план розширювати і оптимізувати нашу діяльність за всіма напрямами. Ми відкриті для бізнесу",- сказав він.

За його словами, банк підтримує прийняття Верховною Радою законопроекту "Про концесії" в першому читанні, а після прийняття закону для України відкриються значні перспективи.

"Ми налаштовані підтримувати проекти державного та приватного партнерства, концесійні проекти", - сказав він.

Як додала глава департаменту транспорту ЄБРР Сью Барретт, з вказаної кількості проектів три або чотири стосуватимуться транспортного сектору та інфраструктури, а загальна сума фінансування становитиме до 200 млн євро.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Починаючи з 1993 року банк взяв на себе сукупні зобов'язання з наданню майжя 12,1 млрд євро в рамках близько 400 проектів.