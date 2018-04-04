Трамп зізнався, що США вже давно програли торговельну війну з Китаєм

Він також зазначив, що на даний момент торговий дефіцит США становить $500 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона програла торговельну війну з Китаєм багато років тому.

«Ми не перебуваємо в стані торговельної війни з Китаєм, ця війна була програна багато років тому дурними або некомпетентними людьми, які представляли США», — написав Трамп у своєму твіттері.

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Він також зазначив, що на даний момент торговий дефіцит США становить $500 млрд, а крадіжка інтелектуальної власності прирівнюється до $300 млрд.

«Ми не можемо дозволити, щоб це продовжувалося», — підсумував Трамп.

Раніше Китай повідомив про введення відповідних мит на товари з США.