Трамп зізнався, що США вже давно програли торговельну війну з Китаєм

16:11, 04 квітня 2018
Фінанси
344
Дональд Трамп / REUTERS

«Ми не перебуваємо в стані торговельної війни з Китаєм, ця війна була програна багато років тому дурними або некомпетентними людьми, які представляли США», — написав Трамп у своєму твіттері.

Читайте такожСША пригрозили Китаю ввести мита на 1300 товарів

Він також зазначив, що на даний момент торговий дефіцит США становить $500 млрд, а крадіжка інтелектуальної власності прирівнюється до $300 млрд.

«Ми не можемо дозволити, щоб це продовжувалося», — підсумував Трамп.

Раніше Китай повідомив про введення відповідних мит на товари з США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#Китай#Дональд Трамп#торговельна війна