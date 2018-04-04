Трамп зізнався, що США вже давно програли торговельну війну з Китаєм
16:11, 04 квітня 2018Фінанси
344
Він також зазначив, що на даний момент торговий дефіцит США становить $500 млрд.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона програла торговельну війну з Китаєм багато років тому.
«Ми не перебуваємо в стані торговельної війни з Китаєм, ця війна була програна багато років тому дурними або некомпетентними людьми, які представляли США», — написав Трамп у своєму твіттері.
Читайте такожСША пригрозили Китаю ввести мита на 1300 товарів
Він також зазначив, що на даний момент торговий дефіцит США становить $500 млрд, а крадіжка інтелектуальної власності прирівнюється до $300 млрд.
«Ми не можемо дозволити, щоб це продовжувалося», — підсумував Трамп.
Раніше Китай повідомив про введення відповідних мит на товари з США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter