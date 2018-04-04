Курси валют: Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара та євро

Офіційний курс НБУ на 5 квітня: 100 USD – 2626,3057 гривні; 100 EUR – 3224,0529 гривні; 10 RUR - 4,5466 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2626,3057 (4 квітня – 2632,9568)

100 EUR – 3224,0529 (4 квітня – 3240,6432)

10 RUR – 4,5466 (4 квітня – 4,5761)

Читайте такожНацбанк переходить на "анонімність": гривню будуть підтримувати через Matching

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,27 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 2 копійки вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,28/32,30 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4541/0,4550 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2631 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 650 угод на суму 408,96 мільйона доларів.