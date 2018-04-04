Держбюджет України пішов у мінус на 1,6 мільярда гривень

Роком раніше держбюджет був зведений з профіцитом у 1,3 мільярда гривень.

Державний бюджет України за січень-лютий 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 1,616 мільярда гривень проти 1,371 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зведеного бюджету України за цей період виконано з профіцитом на рівні 15,268 мільярда гривень, що на 15,1% нижче показника за аналогічний період попереднього року у 17,980 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 мільярда гривень, що в 1,5 рази нижче показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.