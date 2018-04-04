Кабмін доручив Мінфіну розробити бюджетну декларацію до 15 травня

Також Кабмін доручив Мінекономрозвитку в тижневий термін підготувати оновлені макропоказники.

Кабінет міністрів України зобов'язав Міністерство фінансів розробити і подати на розгляд уряду проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки (Бюджетна декларація) до 15 травня 2018 року.

Читайте такожМінфін підтримає введення податку на виведений капітал, але за однієї умови

Як повідомила прес-служба Мінфіну, також Кабмін доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі у тижневий термін підготувати та надати Міністерству фінансів оновлені макроекономічні показники на цей період, щоб сформувати реалістичний держбюджет на 2019 рік.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 березня відхилила розроблений Кабінетом міністрів законопроект про запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, що передбачає розробку Мінфіном до 15 травня 2018 року проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки та затвердження їх урядом не пізніше 1 червня 2018 року.

Державний бюджет України на 2018 рік, ухвалений Верховною Радою 7 грудня і підписаний президентом Петром Порошенком 30 грудня 2017 року, став "пілотним" проектом, уперше розробленим на базі середньострокової бюджетної резолюції.