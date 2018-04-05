У Південній Кореї затриманий глава біржі криптовалют
08:57, 05 квітня 2018Фінанси
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Прокуратура вважає, що він переводив віртуальну валюту своїх клієнтів на власний рахунок, і домагається ордера на його арешт.
Ілюстрація REUTERS
Голова п'ятої за величиною біржі криптовалют в Південній Кореї Coinnest Кім Ік Хван затриманий напередодні за звинуваченнями в шахрайстві.
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Про це повідомляє Прайм з посиланням на сайт південнокорейської економічної газети "Меіль кендже сінмун".
За даними газети, це перше в Південній Кореї затримання голови компанії, пов'язаної з обігом криптовалюти в країні. Разом з ним затримано ще одного співробітника Coinnest.
Прокуратура вважає, що вони переводили віртуальну валюту своїх клієнтів на власні рахунки, і домагається ордери на їх арешт.
Біржа Coinnest була однією з трьох таких компаній, в яких з 12 березня слідчі прокуратури проводили перевірки.
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