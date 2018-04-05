Українці в березні збільшили продаж валюти в 6 разів

З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки досяг 381 мільйон доларів.

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в березні становила 104,9 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за місяць банки продали готівкової валюти населенню на 715,8 мільйона доларів, купили – на 820,7 мільйона доларів.

Також повідомляється, що з початку року – за січень-березень - показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки досяг 380,8 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становив 2,139 мільярда доларів.