Прибуток платоспроможних банків України зріс до 4 мільярдів

10:34, 05 квітня 2018
Фінанси
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фото УНІАН

Чистий прибуток платоспроможних банків в Україні за січень-лютий 2018 року становить 3,998 мільярда гривень, що на 7,1% вище показника за аналогічний період 2017 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи банків скоротилися на 5,2% - до 27,982 мільярда гривень, витрати – на 6,9%, до 23,985 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.

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Теги: #неплатоспроможні банки