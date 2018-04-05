Вперше в історії місцеві бюджети перевищили половину зведеного бюджету України

Президент зазначив, що після передачі фінансових ресурсів громади мають право запитувати місцевих органів влади за реальні зміни в Україні.

Вперше в історії України місцеві бюджети в рамках реформи децентралізації становлять більше 50% зведеного бюджету країни.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко у Вінниці на нараді з питань децентралізації.

"Вперше в історії України, якщо ми беремо трансферти до місцевих бюджетів, більше 50% зведеного бюджету належить місцевим бюджетам", - сказав він.

Президент зазначив, що після передачі фінансових ресурсів громади мають право запитувати місцевих органів влади за реальні зміни в Україні.

"Якщо більше половини грошей держава віддає місцевим бюджетам, то і громади вправі запитати, що і як змінюється в державі. Не потрібно їхати і питати в Києві, потрібно запитати у своїх місцевих депутатів", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька років доходи місцевих бюджетів в Україні в рамках децентралізації зросли майже в три рази - з 68,6 мільярдів гривень у 2014 році до 192,7 мільярда гривень в 2017 році. Уряд прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів в 2018 році на рівні 20% - до 231 мільярда гривень.