Активи працюючих в Україні банків скоротилися на 8 мільярдів

На початок березня 2018 року в Україні працювало 82 банку.

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за лютий 2018 року скоротилися на 8,419 мільярда гривень, або на 0,6%, – до 1,293 трильйона гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків скоротилися на 43,217 мільярда гривень, або на 3,2%.

Зобов'язання банків скоротилися на 0,8% в лютому і на 3,2% з початку року - до 1,136 трильйона гривень.

Капітал банків зріс на 0,7% в лютому, але при цьому скоротився на 3,6% з початку року - до 157,6 мільярда гривень.

Також повідомляється, що на початок березня в Україні працювало 82 банки, як і місяцем раніше, і на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 мільярдів гривень, або на 6,4%, – до 1,336 трильйона гривень.