Україна обговорює з МВФ заміну податку на прибуток податком на виведений капітал

За словами президента, Україна обговорює з Фондом компенсатори втрат держбюджету в результаті податкових змін.

Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом перспективи заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, що дозволить підвищити інвестиційну привабливість країни.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко у Вінниці на нараді з питань децентралізації.

«За моїм дорученням, обговорюємо з Міжнародним валютним фондом введення податку на виведений капітал», - сказав президент.

За словами Порошенка, українська сторона обговорює з Фондом компенсатори втрат державного бюджету в результаті податкових змін.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко запропонував бізнесу компроміси щодо введення податку на виведений капітал і заявив про намір повторно винести законопроект на розгляд Національної ради реформ. За його словами, заміна податку на прибуток новим податком на виведений капітал дозволить посилити економічне зростання і ліквідувати корупційні схеми в адмініструванні податків.

У жовтні минулого року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал і направив його на розгляд Національної ради реформ.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, законопроект передбачає, що базою оподаткування для підприємств буде не прибуток, з якого стягується податок, а дивіденди та прирівняні до дивідендів доходи, такі як роялті і відсотки. Пропонується дивіденди оподатковувати за пільговою ставкою 15%, а прирівняні до дивідендів платежі - за ставкою 20% річних.

Більшість українських бізнес-асоціацій висловило підтримку законопроекту.

МВФ виступив проти законопроекту у разі його прийняття без компенсації втрат бюджету.

Міністерство фінансів України виступає за введення податку на виведений капітал з 2019 року як заміни податку на прибуток за умови прийняття трирічної бюджетної резолюції, яка дозволить компенсувати втрати бюджету на 25 млрд грн.