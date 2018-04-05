НБУ запасається валютою: купив у банків $50 мільйонів

14:10, 05 квітня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,0488 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах перевищив обсяг аукціону більш ніж у два рази і становив 110,2 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні на 13:00 встановилися на рівні 26,02/26,05 грн/дол.

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Теги: #курс гривні#курс євро#курс долара