Міжнародні резерви України скоротилися до $18,2 мільярда

Скорочення резервів переважно обумовлено проведенням платежів уряду та НБУ за держборгом.

Міжнародні резерви України на 1 квітня 2018 становлять 18,191 мільярда доларів (в еквіваленті), що на 219 млн. доларів, або на 1,2%, що нижче показника на 1 березня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, скорочення резервів переважно обумовлено проведенням платежів уряду і НБУ по державному боргу.

Зокрема, 562,3 мільйона доларів сплачено за єврооблігаціями уряду, 678,8 мільйона доларів - за валютними облігаціями внутрішньої держпозики, 186 мільйонів доларів - на користь Міжнародного валютного фонду.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 43,2 мільйона доларів.

Разом з тим, за місяць до резервів надійшло 376 мільйонів доларів позитивної різниці за результатами інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку, а також 669,5 мільйона доларів і 123,3 мільйона євро від розміщення урядом валютних ОВДП.

Нацбанк зазначив, що обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 березня 2018 року становили 18,410 мільярда доларів, що практично відповідає рівню на 1 лютого.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів. Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 мільярда доларів.