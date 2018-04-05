Порошенко вніс до Ради законопроект про Нацбюро фінансової безпеки

Президент визначив законопроект як невідкладний.

Президент України Петро Порошенко вніс до Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

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Про це повідомляла прес-служба президента.

«Сьогодні я підписав і визначив як невідкладний законопроект, який було розроблено в парламенті за допомогою уряду, про Національне бюро фінансової безпеки», - цитує прес-служба слова Порошенка на прес-конференції для ЗМІ під час робочої поїздки до Вінницької області.

«Що це означає? У силовиків більше немає можливості заходити на підприємства», - наголосив Петро Порошенко.

За словами президента, всі вони приходили перевіряти сплату податків: поліція, СБУ, прокуратура, митниця.

«Усе. Мені дуже добре відомо», - сказав він.

Він також зазначив, що передбачається можливість для підприємця в суді захиститися, і тільки якщо в суді він програє і не захоче платити податки, лише тоді можна буде застосовувати правоохоронний компонент.

Як повідомляв УНІАН, президент під час зустрічі з представниками бізнесу в жовтні 2017 року доручив голові парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній підготувати законопроект про Службу фінансових розслідувань.

Аналогічний законопроект Міністерства фінансів було схвалено урядом ще навесні 2017 року, але не знайшов підтримки Національної ради реформ.

19 березня 2018 року Южаніна зареєструвала в парламенті законопроект про Національне бюро фінансової безпеки (№8157), який є альтернативним схваленому Кабміном законопроекту про Службу фінансових розслідувань.