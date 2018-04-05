Гривня зміцнилася до долара на 12 копійок

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,04 грн/дол.

У четвер, 5 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,04 грн/дол.

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Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 12 копійок вищі порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,87/31,90 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0665 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 712 угод на суму 717,12 млн дол.