У Запоріжжі депутат від БПП використав міськраду для зачищення конкурентів у своєму бізнесі

Через це рішення Запоріжжя зазнає багатомільйонних збитків і втратить інвестиційну привабливість для іноземних компаній.

Наприкінці березня депутати міської ради Запоріжжя прийняли рішення, що вимагає від усіх компаній-операторів зовнішньої реклами прибрати свої конструкції, бігборди і сіті-лайти з історичної частини міста, однак таке рішення не поширюється на компанію «Реклама сервіс-Україна», власником якої є батько депутатв з провладної фракції «Солідарність» Андрія Согоріна, який до того ж раніше працював одним із керівників цієї компанії.

Про це УНІАН повідомила президент «Асоціації зовнішньої реклами» Таїсія Москалюк.

«Депутати, не розібравшись і піддавшись красивим гаслам про захист історичної частини міста та збереження її в стилі «сталінських ампірів», прийняли чисто лобістське рішення, підготовлене депутатом від «Солідарності» Андрієм Согоріним і депутатом від «Опозиційного блоку» Ігорем Чумаченком», - заявила Таїсія Москалюк.

Зокрема, депутат Согорін досить творчо, за словами Москалюк, підійшов до визначення історичної частини міста Запоріжжя, вказавши в нормативному документі лише ті вулиці і місця, де були розміщені рекламні конструкції всіх операторів зовнішньої реклами. Однак вулиці і місця в центрі Запоріжжя, на яких встановлені бігборди фірми «Реклама сервіс-Україна», вже чомусь до історичних місць міста не віднесені.

«Як приклад - на проспекті Соборному історично цінною депутат вважає тільки ділянку від площі Запорізької (колишньої площі Леніна), точніше, навіть від з'їзду на греблю до перетину проспекту з вул. Верхньої. А ділянка від вул. 12 квітня до бульвару Шевченка і далі – вже не історичний центр, хоча і там ми бачимо чудові архітектурні рішення в стилі «сталінського ампіру», а також, наприклад, будинки, які потрапили в кадри «Весни на Зарічній вулиці», - зазначила Москалюк.

«Чому так сталося? Та все просто – тому що там розміщені борди фірми «Реклама Сервіс-Україна», - додала президент «Асоціації зовнішньої реклами».

Таїсія Москалюк також зазначила, що в результаті такого непродуманого рішення з боку депутатів Запорізької міськради постраждають більше десятка фірм-операторів зовнішньої реклами, включаючи компанії з іноземними інвестиціями і навіть комунальне підприємство. Але головне - бюджет міста зазнає багатомільйонних збитків, і Запоріжжя втратить інвестиційну привабливість для іноземних компаній.

«Але зате у виграші опиниться компанія батька Согоріна – зменшення рекламних конструкцій неодмінно призведе до значного зростання вартості реклами», - зазначила Москалюк.

«Цікаво, що депутат Согорін славиться естетом і досить часто говорить про підтримку туристичної привабливості Запоріжжя і турботу про красу міста, однак розміщені на фасадах будівель і навіть на дамбі ДніпроГЕС борди «Реклами Сервіс-Україна» ніяк не додають естетики місту», - уточнила Москалюк.

У зв'язку з цим «Асоціація зовнішньої реклами» закликає депутатів міськради Запоріжжя на найближчій сесії скасувати своє рішення, яке до того ж було прийнято без дотримання юридичних процедур.

Крім того, «Асоціація зовнішньої реклами» вважає, що порядок на ринку зовнішньої реклами в Запоріжжі необхідно наводити, оскільки в місті встановлено дуже багато рекламних конструкції без дозвільних документів або термін дії яких вже пройшов.

«Однак приймати лобістські рішення, які прибирають з ринку законослухняних учасників, та ще на шкоду бюджету міста – неприпустимо», - резюмувала Москалюк.

Довідка УНІАН. У реєстрі даних зазначено, що компанія «Реклама Сервіс - Україна» зареєстрована в Запоріжжі.

Її керівником і кінцевим бенефіціаром є Анатолій Васильович Согорін.

Одним із авторів рішення «Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в історичних ареалах міста», прийнятого на засіданні міськради Запоріжжя 28 березня є депутат від фракції «Солідарність» Андрій Анатолійович Согорін.

У 2003-2008 роках Андрій Согорін працював заступником директора фірми «Реклама Сервіс - Україна».