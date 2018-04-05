НБУ дозволив українській «дочці» російського ВТБ припинити банківську діяльність

Відповідне рішення ухвалено 3 квітня.

Національний банк України погодив план припинення банківської діяльності «БМ Банком» - українською дочірньою структурою російського державного банку «ВТБ».

Читайте такожНБУ відмовив білоруському держбанку в придбанні української "дочки" Сбербанку

Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення ухвалено 3 квітня, а рішення акціонерів банку про припинення банківської діяльності - 19 березня.

У свою чергу, «БМ Банк» повідомив на своєму сайті про дострокове припинення зобов'язань та запропонував клієнтам звернутися до свого відділення в Києві на бульварі Тараса Шевченка, 37/122 для отримання коштів і закриття рахунків.

У разі відсутності вкладника або іншого кредитора протягом 30 календарних днів банк відповідно до законодавства України перерахує кошти на депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію Національного банку про продовження ще на рік дії санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».

Санкції передбачають заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не стосуються розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу банків.