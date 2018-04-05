Аліменти на батьків: міністр соцполітики пояснив свою заяву

За словами Реви, присуджувати аліменти дітям на утримання батьків можна, але тільки в окремих випадках і лише за рішенням суду.

Інформація в ЗМІ про обов'язкову виплату аліментів на літніх батьків є недостовірною.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на міністра Андрія Реву.

«Поширюється недостовірна інформація, якщо не беруть до уваги контекст - про що і як говорилося, і розуміє хто як хоче. Ми свої обов'язки ні на кого перекладати не збираємося, але є випадки, коли і люди несуть відповідальність. Як, наприклад, конституційну. Ми дбаємо про своїх батьків, і ось уявіть, що вам сказали «Зараз ти будеш платити гроші своїм батькам». Це потрібно? Я думаю, що ваші батьки першими будуть проти цього. Тому що наші стосунки не регулюються грошима, це справа сім'ї», - сказав міністр.

Разом з тим, Рева відзначив, що бувають ситуації, про які він згадував у ефірі, про зону АТО.

«Волонтери зібрали немічних, самотніх, старих, які там залишилися одні. Вони розмовляли з ними і з'ясували, що у них є рідні. І волонтери до них телефонують, і кажуть, ваші батьки в такій складній ситуації, допоможіть їм. А волонтеру, як він розповів, ті діти відповіли: «Передзвоніть, коли помруть...», - сказав міністр.

Після цього, за словами міністра, було питання журналіста про те, що необхідно робити в такій ситуації.

«Я нагадав, що є Конституція, де чітко вказано, що діти зобов'язані піклуватися про своїх батьків. Чи повинна держава впливати на людей? У таких випадках для цього є вся законодавча база: 202-я і 206-я статті. Там написано, що в подібних випадках, за рішенням суду, можна буде присуджувати аліменти на утримання таких батьків. А якщо ці діти ухиляються, то 165-я стаття Кримінального кодексу України передбачає, що ці особи несуть кримінальну відповідальність. Наголошую, за рішенням суду. Чи означає це, що всі діти в Україні повинні платити аліменти на батьків? Ні, це повна нісенітниця», - пояснив Рева.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр соцполітики Рева заявляв у ефірі одного з телеканалів, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків.

На думку міністра, у дітей перед літніми батьками має бути жорстка відповідальність на законодавчому рівні. Він нагадав зміст 51-ї статті Конституції, де написано, що батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.