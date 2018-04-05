Нацбанк зміцнив курс гривні вище 32 за євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2606.6537 (5 квітня – 2626.3057)
100 EUR – 3195.7574 (5 квітня – 3224.0529)
10 RUR – 4.5270 (5 квітня – 4.5466)
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,04 грн/дол. Поточні котирування гривні до долара на 12 копійок вищі в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,87/31,90 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.