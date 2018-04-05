Нацбанк зміцнив курс гривні вище 32 за євро

Офіційний курс НБУ на 6 квітня: 100 USD – 2606.6537 грн; 100 EUR – 3195.7574 грн; 10 RUR – 4.5270 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожНБУ запасається валютою: купив у банків $50 мільйонів

100 USD США – 2606.6537 (5 квітня – 2626.3057)

100 EUR – 3195.7574 (5 квітня – 3224.0529)

10 RUR – 4.5270 (5 квітня – 4.5466)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,04 грн/дол. Поточні котирування гривні до долара на 12 копійок вищі в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,87/31,90 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.