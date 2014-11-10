Нацбанк хоче заборонити дострокове зняття депозитів

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1».

«...Друге питання, яке ми готуємо, коли засідатиме нова Рада, це про те, що депозити на термін - це депозити на термін», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ пояснила, що регулятору постійно доводиться вводити ті чи інші обмеження щодо депозитів саме з тієї причини, що будь-який депозит діє як рахунок до запитання, тобто дозволяє знімати гроші достроково.

«Це не мораторій. Ви не можете зняти свій депозит до терміну, ви можете його не класти на термін. Якщо ви взяли кредит на рік, від вас ніхто завтра його не зажадає назад. Це будуть зміни в Цивільний кодекс і після ніхто не буде скаржитися на Нацбанк, що він забороняє дострокове розірвання», - додала Гонтарева.

Вона пояснила, що вкладник, який бажає отримати вищий процент за вкладом, зможе розмістити гроші у банку на певний стермін, а при бажанні знімати кошти в будь-який день - на ощадний рахунок, але вже з нижчими ставками.