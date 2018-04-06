Криптовалютне падіння: біткойн торгується нижче $7 тисяч

При цьому Ethereum подешевшав до 378,75 долара, Ripple - до 0,493 долара, Bitcoin Cash - до 643,2 долара.

Вартість біткойна (bitcoin) незначно змінюється в ціні в п'ятницю, при цьому залишаючись нижче позначки в 7 тисяч доларів за монету на тлі відсутності підтримуючих факторів.

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Про це повідомляє Прайм.

За даними порталу CoinMarketCap, станом на 7:48 біткойн зростав у ціні на 0,31% - до 6,82 тисячі доларів. На біржі Bitfinex біткойн дешевшав на 0,24% - до 6,792 тисячі доларів, на GDAX - дорожчав на 0,44%, до 6,797 тисячі доларів.

Альтернативні криптовалюти при цьому знижуються в ціні. Ethereum дешевшає на 0,11% - до 378,75 долара, Ripple - на 0,97%, до 0,493 долара, Bitcoin Cash - на 0,56% - до 643,2 долара. Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, становить на даний момент 257,2 мільярда доларів. На частку біткойна припадає приблизно 45% всього ринку криптовалют.

Експерти вважають, що поточна динаміка курсу біткойна є ознакою консолідації ринку. "За підсумками торгів вчора курс біткойна практично не змінився, закрившись на рівні 6,78 тисячі доларів. Обсяги торгів були середні, біткойн залишається поблизу мінімумів цього року. Технічно це говорить про консолідацію ринку перед продовженням поточного тренда", - прокоментував стан директор з інвестицій фонду Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Разом з тим головний аналітик і портфельний керуючий The Token Fund Ігор Доганов зазначив, що повернення ціни біткойна нижче 7 тисяч доларів говорить про відсутність великого попиту у відсутність позитивних новин. "До кінця тижня чекаємо виходу ціни Bitcoin з діапазону 6,5-7,5 тисячі доларів, і напрям цього виходу дасть імпульс наступного сильного руху ринку", - додав експерт.