Голова НБУ пояснила, чому більше не буде фіксованого курсу долара

"Я близька до відставки не була. Мене президент запропонував на цю посаду. Якщо президент мені запропонує піти з цієї посади, я пручатися не буду", - наголосила Гонтарева у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.Тиждень.

"Наша країна більше не буде жити за фіксованим курсом (долара). Спочатку був курс стрибками: 1,7, потім був 5, потім 8, потім 12. Уся наша колишня історія показала, що це не призводить нашу країну ні до економічного зростання, ні до стабільності фінансової системи. Ще в квітні, коли наша країна підписувала меморандум з МВФ, ми заявили, що курсоутворення у нас буде гнучке. Що було потім, ви всі знаєте - курс досяг 11,70. Курс став збалансованим. Далі ми не збиралися штучно фіксувати курс. Потім почалися активні військові дії. І коли на початку вересня ситуація почала розвиватися катастрофічно і противник почав знищувати нашу інфраструктуру, ми вирішили ситуацію поміняти. Спробували відпускати курс і шукати нову для нього рівноважну ситуацію", - пояснила Гонтарева.

Голова НБУ хвалиться, що після цього замість прогнозованих 5% падіння ВВП склало 3,5%.

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"Далі - навіть у зоні АТО почала працювати промисловість. Наші експортери вже починають працювати навіть у цій зоні. Це і Єнакіївський метзавод, і "Донецьксталь". Більш того, всі наші найбільші метзаводи збільшили свою продукцію", - уточнила Гонтарева.

«Я би не закладала курс вище за 12,95», - сказала Гонтарєва, відповідаючи на запитання про те, який курс є оптимальним при розрахунку держбюджету на наступний рік за оцінками НБУ.

Крім того, Гонтарева хоче, аби законодавчо закріпили норму, яка забороняє достроково знімати строкові депозити. Таким чином сподівається укріпити банківську систему.

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"Перше завдання, що стоїть перед НБУ, - ми розчищаємо банківську систему. Людям все рівно, що ми робимо. А ось розчисткою ми займаємося вже сьогодні. Ми прибираємо банки, які займаються "відмиванням". Вивели з ринку 26 банків, які були неплатоспроможними", - наголосила Гонтарева.

Вона також зазначила, що існує так званий "план Ч" на випадок початку масштабних військових дій, але не захотіла його обговорювати.