Торговельна війна: Трамп погрожує Китаю митами ще на $100 мільярдів

Трамп доручив торгпредові США розглянути питання щодо 100-мільярдних додаткових мит і визначити товари, на які вони будуть введені.

Президент Дональд Трамп доручив торговому представнику США вивчити можливість підвищення мит на товари з Китаю на 100 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє Прайм.

Раніше США прийняли рішення підвищити діючі на китайські товари мита на 50 мільярдів доларів. Нові мита було вирішено ввести для 1,3 тисячі китайських товарів - як відповідь на порушення Китаєм інтелектуальних прав на американську продукцію. Таким чином США мають намір подолати багатомільярдний торговий дефіцит з Китаєм. Пекін у відповідь анонсував відповідні мита на ті ж 50 мільярдів доларів, але вони наразі теж не почали діяти.

"У світлі несправедливих дій Китаю я доручив торговому представнику США розглянути питання про 100-мільярдних додаткових мита відповідно до розділу 301, і, якщо так, визначити товари, на які будуть введені такі мита", - йдеться в заяві глави держави.

"Незважаючи на ці дії, США як і раніше готові до подальших дискусій в підтримку нашої прихильності досягненню вільної, справедливої і взаємної торгівлі та захисту технологій та інтелектуальної власності американських компаній і американського народу", - йдеться в заяві.

Трамп додав, що також доручив міністру сільського господарства за підтримки інших членів уряду "використовувати його широкі повноваження для реалізації плану щодо захисту наших фермерів і сільськогосподарських інтересів".

Тарифний план США заснований на розділі 301 закону про торгівлю від 1974 року, який вже був предметом розгляду в організації в 1999 році. Тоді орган СОТ підкреслив, що економічно сильні країни не повинні загрожувати економіці інших країн своїми односторонніми діями. При цьому СОТ уклала, що торговий закон США відповідає правилам організації, оскільки Америка "явно, офіційно, неодноразово і беззастережно" підтвердила, що буде вводити мита тільки на основі результатів дискусій в СОТ.