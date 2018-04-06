Кабмін хоче скоротити держборг до 60% ВВП до 2020 року – Данилюк

Держборг України скоротився з 81% ВВП в 2016 до 72% у 2017 році.

Уряд планує скоротити рівень державного і гарантованого державою боргу України до 60% ВВП до 2020 року з 72% на даний час.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, виступаючи у Верховній Раді України.

"Ми плануємо скоротити рівень боргу до близько 60% до 2020 року", - сказав міністр.

При цьому він закликав депутатів також дотримуватися політики зниження рівня держборгу. "Коли мова йде про прийняття закону про запровадження середньострокового бюджетного планування вже не в пілотному режимі, а як бази на наступні роки, я прошу парламент підтримати, тому що саме такими документами ми зможемо посилити стабільність фінансової системи і вийти з боргової ями", - додав міністр.

Данилюк нагадав, що держборг України знизився з 81% ВВП в 2016 до 71,8% в 2017 році. "Це є результатом послідовної політики уряду щодо посилення стабільності фінансової системи і зниження боргового навантаження", - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті.