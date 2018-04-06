НБУ продовжує запасатися валютою: купив у банків ще $50 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становить 62,7 мільйона доларів.

Національний банк України на оголошеному сьогодні валютному аукціоні купив у банків 50,7 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,0477 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах - 62,7 мільйона доларів.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до 11:00 встановилися на рівні 26,03/26,06 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк україни на аукціоні 5 квітня купив у банків 50 мільйонів доларів, при цьому загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах перевищив обсяг аукціону більш ніж в два рази.

У січні-березні НБУ поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 757 мільйонів доларів.