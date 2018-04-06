Фонд гарантування завершив ліквідацію двох банків
12:35, 06 квітня 2018Фінанси
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Ліквідатори банків "Таврика" і "Ерде Банк" подали документи для держреєстрації припинення діяльності фінустанов.
Фонд гарантування завершив ліквідацію банків "Таврика" і "Ерде Банк" / фото УНІАН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банків "Таврика" і "Ерде Банк", яку проводив з 2013 року.
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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідатори подали документи для державної реєстрації припинення діяльності цих банків як юридичних осіб та склали ліквідаційні баланси.
Разом з тим, фонд продовжить обробку кореспонденції клієнтів цих банків до дня внесення відповідного запису про ліквідацію до держреєстру фінустанов.
Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Таврика", створеного в 1991 році, в березні 2013 року.
Ліквідацію "Ерде Банку" фонд розпочав у січні 2013 року.
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