Фонд гарантування завершив ліквідацію двох банків

12:35, 06 квітня 2018
Фінанси
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Фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідатори подали документи для державної реєстрації припинення діяльності цих банків як юридичних осіб та склали ліквідаційні баланси.

Разом з тим, фонд продовжить обробку кореспонденції клієнтів цих банків до дня внесення відповідного запису про ліквідацію до держреєстру фінустанов.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Таврика", створеного в 1991 році, в березні 2013 року.

Ліквідацію "Ерде Банку" фонд розпочав у січні 2013 року.

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Теги: #Таврика