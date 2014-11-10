В НБУ заявили, що бюджет на 2015 рік розрахують за "оптимальним" курсом - 12,95 грн/$

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1».

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«Я б не закладала курс вище, ніж 12,95», - сказала Гонтарева, відповідаючи на питання про те, який курс є оптимальним для розрахунку держбюджету на наступний рік за оцінками Національного банку.

Раніше УНІАН повідомляв, що у п'ятницю, 7 листопада, Нацбанк продавав долари по 14,52 грн.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства фінансів, уряд заклав у проект держбюджету на 2015 рік середньорічний курс гривні на рівні 12,9 грн / дол., який може бути переглянутий залежно від ситуації у країні.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що найбільш прийнятним для української економіки курсом є 12 грн за долар.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 7 листопада встановив курс гривні до долара на рівні 14,47066 грн/дол., що є новим історичним мінімальним його значенням. Враховуючи встановлений офіційний курс, від початку року гривня знецінилася щодо долара США на 81,10%, майже на 6,5 грн, або в 1,8 разу.

Нацбанк від 5 листопада щоденно проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу перебуває у межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.