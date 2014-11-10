НБУ має намір обмежити готівкові розрахунки однією тисячею євро

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1».

«Що ми перше будемо робити, і такий законопроект у парламенті вже є. Дійсно, щоб у нас готівкові розрахунки не були більше, ніж 1 тисяча євро», - сказала Гонтарева.

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«Це збалансує банківську систему, і Національному банку не доведеться закручувати гайки адміністративними методами. Є величезний опір реформам у нашій країні. У нас ніхто не розуміє, що у Європі ти не можеш заплатити готівкою більше тисячі євро. Якщо ми йдемо в Європу, треба перестати декларувати цінності, а вводити реальні європейські правила», - резюмувала голова НБУ.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Нацбанк хоче заборонити дострокове зняття депозитів.