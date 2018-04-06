Гривня перед святами зміцнилася ще на пару копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 25,99/26,03 грн/дол.

У п'ятницю, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 25,99/26,03 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з часом відкриття торгів, гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,80/31,84 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4493/0,4502 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,0301 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 442 угоди на суму 324,86 млн дол.