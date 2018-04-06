Українцям пророкують «мінімалку» 6200 гривень, але через кілька років

У 2019 році середньорічна мінімальна зарплата може становити 4600 грн, у 2020 році - 5400 грн, у 2021 році – 6200 грн.

Експертний консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі базується на сценарії, згідно з яким середньорічна мінімальна зарплата в Україні може зрости з 3900 грн у 2018 році до 6200 грн у 2021 році.

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Консенсус-прогноз опублікований на сайті міністерства.

Згідно з прогнозом, у 2019 році середньорічна мінімальна зарплата в Україні може скласти 4600 грн, у 2020 році - 5400 грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно ыз законом про державний бюджет на 2018 рік, Кабінет міністрів України за підсумками першого кварталу 2018 року розгляне можливість підвищення мінімальної зарплати в країні до 4200 грн з 3723 грн.

В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена удвічі - до 3200 грн, і набули чинності норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.