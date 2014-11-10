Нацбанк посилить обмеження на валютному ринку, якщо не доб'ється курсу до 13 грн/$

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1».

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Голова НБУ нагадала, що на даний час регулятор проводить спеціальні аукціони для пошуку нового рівноважного рівня курсу гривні.

«На сьогоднішньому стані ринку, без того, що туди виходить НАК «Нафтогаз», він (рівноважний курс) повинен перебувати на рівні 12,5-13... Ми намагаємося знайти новий рівноважний курс. Якщо ми зрозуміємо, що наша стратегія пошуку курсу нас до нього не приводить, треба буде знову посилювати якісь адміністративні заходи», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ наголосила, що Україна більше не буде жити за фіксованим курсом, як це було раніше, оскільки він чинить деструктивний вплив на економіку країни. «Наша країна більше не житиме за фіксованим курсом ... Уся наша колишня історія показала, що це не приводить нашу країну ні до економічного зростання, ні до стабільності фінансової системи. Ще у квітні, коли наша країна підписувала меморандум із МВФ, ми заявили, що курсоутворення буде гнучким», - сказав вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що Гонтарева пояснила, чому більше не буде фіксованого курсу долара.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 7 листопада встановив курс гривні до долара на рівні 14,47066 грн/дол., що є новим історичним мінімальним його значенням. Враховуючи встановлений офіційний курс, від початку року гривня знецінилася щодо долара США на 81,10%, майже на 6,5 грн, або в 1,8 раза.

Нацбанк від 5 листопада щоденно проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу перебуває у межах 13,5-14 грн / дол., а далі курс, як барометр, відбиває очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази, до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.