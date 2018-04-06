Ахметову відмовили у розморожуванні закордонних активів

Активи Ахметова було заморожено за позовом компанії Raga Establishment, за якою стоїть Денис Горбуненко, бізнес-партнер і друг мільярдера Дмитра Фірташа.

Адвокати холдингу Ріната Ахметова не змогли переконати арбітражних суддів у Нідерландах розморозити активи компанії на загальну суму у понад 820 мільйонів доларів.

Відповідно до рішення суду від 5 квітня, яке є у розпорядженні DW, активи залишаються заблокованими. Заборона продавати або переоформлювати активи діє з грудня минулого року за рішеннями судів у Нідерландах і на Кіпрі, де зареєстровано компанії холдингу. Як повідомив у своєму прес-релізі СКМ, замороження не впливає на операційну діяльність холдингу. Компанія найбагатшого українця заявила, що продовжить оскаржувати замороження у судах.

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Активи Ахметова було заморожено за позовом компанії Raga Establishment, за якою стоїть Денис Горбуненко, бізнес-партнер і друг мільярдера Дмитра Фірташа. Ахметов не розрахувався за куплений ним 2013 року у Raga "Укртелеком". З погодженої суми у 860 мільйонів доларів СКМ заплатив лише 100 і перестав платити невдовзі після того, як Фірташа було заарештовано у Відні за ордером США.

Дмитро Фірташ у суперечці з Ахметовим за борги має інтерес у 300 мільйонів доларів - саме таку суму він позичав Raga Establishment на купівлю "Укртелеком", а після перепродажу компанії Ахметову гроші досі не отримав.

Холдинг Ріната Ахметова намагається в Міжнародному арбітражному суді у Лондоні повернути "Укртелеком" компанії Дмитра Горбуненка, отримавши назад сплачені 100 мільйонів доларів. У Raga називають це неприйнятним, оскільки вартість монополіста стаціонарного зв'язку за останні роки значно впала, а активи значною мірою виведені на інші структури.

Остаточно питання боргів Ріната Ахметова вирішиться 23 квітня, коли Міжнародний арбітражний суд у Лондоні розгляне його апеляцію у справі. Найближчим часом також очікується ухвалення рішення суду на Кіпрі щодо апеляції СКМ на замороження активів.