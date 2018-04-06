Нацбанку загрожують мільярдні збитки - ЗМІ

Відсторонений менеджмент банку "Київська Русь" намагається оскаржити правомірність рішень НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про ліквідацію банку.

Відсторонений менеджмент банку "Київська Русь", причетний до розтрати майна банку, що спричинила його неплатоспроможність, намагається заблокувати реалізацію активів Фондом гарантування вкладів, використовуючи недосконалість вітчизняного правосуддя.

Колишнім акціонером банку і його головою правління Віктором Браткои ініційований ряд судових процесів, в ході яких оспорюється правомірність рішень НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про ліквідацію банку, пишуть "Українські новини".

Наголошується, що згідно з даними СБУ, Братко вже півтора року перебуває у міжнародному розшуку - його підозрюють у розкраданні 44 млн доларів.

На ринку з'явилася інформація, що рішення НБУ про ліквідацію банку "Київська Русь" буде скасовано згідно з рішенням Верховного суду України. Деякі зацікавлені особи кажуть, що питання "вирішене" і вже почали оскаржувати результати торгів, на яких НБУ продавав активи банку для задоволення вимог вкладників і самого НБУ. Таким чином, ці особи мають намір оскаржити ці транзакції на суму понад 180 мільйонів грн і заблокувати подальшу реалізацію портфеля активів, номінальна вартість якого перевищує 4 млрд грн. Метою є не що інше, як заволодіння даними коштами та активами неплатоспроможного банку, які ще не були спрямовані на погашення заборгованості перед вкладниками.

Одним з діючих осіб є Сергій Старунський, вкладник банку (сума вкладу становить 600 000 доларів) і одночасно колишній працівник НБУ. Старунський, який, будучи керівником одного із структурних підрозділів центробанку, спробував за день до введення процедури тимчасової адміністрації у "Київській Русі" вивести суму вкладу, який на цей момент перебував на рахунках банку. На сьогоднішній день ним ініційовані ряд судових процесів, спрямованих на отримання відшкодування суми вкладу в розмірі, що перевищує передбачені положениями Закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Тут Старунському явно допомагає його досвід в якості ліквідатора банку "Інко" ще в "нульових". Тоді за 5 років ліквідації кредиторам повернули активи лише на 4 млн гривень.

Братко і Старунський тісно пов'язані ще з часів роботи останнього в НБУ. Використовуючи заангажованість вітчизняних судів, вони не без успіху намагаються домогтися прийняття судових рішень, які б дозволили зашкодити подальшій реалізації Фондом гарантування вкладів майна неплатоспроможного банку та спрямування коштів на виплату відшкодувань вкладникам і НБУ.

У разі ухвалення Верховним судом рішення про неправомірність дій НБУ та Фонду гарантування вкладів в процесі ліквідації банку, це стане прецедентом і може призвести до ланцюгової реакції, результатом якої може стати скасування ліквідації багатьох неплатоспроможних банків і параліч всієї системи гарантування вкладів.