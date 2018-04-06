Нацбанку загрожують мільярдні збитки - ЗМІ
Відсторонений менеджмент банку "Київська Русь", причетний до розтрати майна банку, що спричинила його неплатоспроможність, намагається заблокувати реалізацію активів Фондом гарантування вкладів, використовуючи недосконалість вітчизняного правосуддя.
Колишнім акціонером банку і його головою правління Віктором Браткои ініційований ряд судових процесів, в ході яких оспорюється правомірність рішень НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про ліквідацію банку, пишуть "Українські новини".
Наголошується, що згідно з даними СБУ, Братко вже півтора року перебуває у міжнародному розшуку - його підозрюють у розкраданні 44 млн доларів.
На ринку з'явилася інформація, що рішення НБУ про ліквідацію банку "Київська Русь" буде скасовано згідно з рішенням Верховного суду України. Деякі зацікавлені особи кажуть, що питання "вирішене" і вже почали оскаржувати результати торгів, на яких НБУ продавав активи банку для задоволення вимог вкладників і самого НБУ. Таким чином, ці особи мають намір оскаржити ці транзакції на суму понад 180 мільйонів грн і заблокувати подальшу реалізацію портфеля активів, номінальна вартість якого перевищує 4 млрд грн. Метою є не що інше, як заволодіння даними коштами та активами неплатоспроможного банку, які ще не були спрямовані на погашення заборгованості перед вкладниками.
Одним з діючих осіб є Сергій Старунський, вкладник банку (сума вкладу становить 600 000 доларів) і одночасно колишній працівник НБУ. Старунський, який, будучи керівником одного із структурних підрозділів центробанку, спробував за день до введення процедури тимчасової адміністрації у "Київській Русі" вивести суму вкладу, який на цей момент перебував на рахунках банку. На сьогоднішній день ним ініційовані ряд судових процесів, спрямованих на отримання відшкодування суми вкладу в розмірі, що перевищує передбачені положениями Закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Тут Старунському явно допомагає його досвід в якості ліквідатора банку "Інко" ще в "нульових". Тоді за 5 років ліквідації кредиторам повернули активи лише на 4 млн гривень.
Братко і Старунський тісно пов'язані ще з часів роботи останнього в НБУ. Використовуючи заангажованість вітчизняних судів, вони не без успіху намагаються домогтися прийняття судових рішень, які б дозволили зашкодити подальшій реалізації Фондом гарантування вкладів майна неплатоспроможного банку та спрямування коштів на виплату відшкодувань вкладникам і НБУ.
У разі ухвалення Верховним судом рішення про неправомірність дій НБУ та Фонду гарантування вкладів в процесі ліквідації банку, це стане прецедентом і може призвести до ланцюгової реакції, результатом якої може стати скасування ліквідації багатьох неплатоспроможних банків і параліч всієї системи гарантування вкладів.