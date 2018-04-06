Порошенко відзвітував, скільки заробив на вкладах у власному банку

Президент, згідно з декларацією, отримав відсотки за трьома вкладами у банку МІБ.

Президент України Петро Порошенко задекларував дохід у сумі 994 тис. 480 грн у вигляді відсотків від вкладів у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".

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Такі дані оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у повідомленні про суттєві зміни й датовані 3 квітня 2018 року.

Зазначається, що Порошенко отримав відсотки за трьома вкладами в банку у сумі 108 тис. 736 грн, 308 тис. 085 грн і 577 тис. 659 грн.

Як повідомляв УНІАН, «Міжнародний інвестиційний банк», який працює на ринку України з 2008 року і ключовим власником якого є Порошенко, в січні-вересні 2017 року отримав 78,364 млн грн прибутку, що у 2,5 рази вище за показник за аналогічний період попереднього року.

За 2017 рік глава держави задекларував понад 16 млн грн доходів, за 2016 рік – 12,2 млн грн, у 2015 році – 62,162 млн грн.