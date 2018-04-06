Що буде з курсом гривні в найближчі роки: консенсус-прогноз Мінекономрозвитку

Експерти прогнозують курс гривні в кінці 2018 року на рівні 29,15 грн/дол., в кінці 2019 - 30,42 грн/дол., наприкінці 2020 - 32 грн/дол.

Експерти, опитані Міністерством економічного розвитку і торгівлі, прогнозують курс гривні наприкінці 2018 року на рівні 29,15 грн / дол., наприкінці 2018 року - 30,42 грн / дол., наприкінці 2020 року - 32 грн / дол., наприкінці 2021 року - 32,30 грн / дол.

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Експертна консенсус-прогноз опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому середній курс гривні у 2018 році може становити 27,60 грн / дол., у 2019 році - 29,43 грн / дол., у 2020 році - 31 грн / дол., у 2021 році - 31 грн / дол.

Як повідомляв УНІАН, середньострокова бюджетна резолюція на 2018-2020 роки передбачає середньозважений курс гривні у 2018 році - 29,3 грн / дол., у 2019-му - 30,5 грн / дол., 2020-й - 31 грн / дол. Курс на кінець 2018 року прогнозується на рівні 30,1 грн / дол.