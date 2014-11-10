Курс долара в обмінниках досяг 15,1, євро - 18,9
12:13, 10 листопада 2014Фінанси
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Середній курс долара в обмінних пунктах України у понеділок, 10 листопада, зріс на 50 копійок на купівлі і на 56 копійок на продажу порівняно з показниками за п'ятницю, 7 листопада.
REUTERS
Долар купують по 14,46 грн/$ і продають по 15,1 грн/$, пише Новое время із посиланням на BIN.
Курс євро на купівлі зріс на 80 копійок, а на продажу - на 60 копійок.
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Євро купують по 18 грн/євро і продають по 18,9 грн/євро.
Курс російського рубля стабільний.
Рубль купують по 0,29 грн/руб. і продають по 0,32 грн/руб.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 листопада, Нацбанк продавав долари по 14,52 грн.
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