Курс долара в обмінниках досяг 15,1, євро - 18,9

Долар купують по 14,46 грн/$ і продають по 15,1 грн/$, пише Новое время із посиланням на BIN.

Курс євро на купівлі зріс на 80 копійок, а на продажу - на 60 копійок.

Читайте такожГривня на міжбанку впала до 15,20 за долар

Євро купують по 18 грн/євро і продають по 18,9 грн/євро.

Курс російського рубля стабільний.

Рубль купують по 0,29 грн/руб. і продають по 0,32 грн/руб.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 листопада, Нацбанк продавав долари по 14,52 грн.