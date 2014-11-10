Банк Росії через сильне падіння рубля відмовився від щоденного продажу доларів

Банк Росії прийняв рішення відмовитися від регулярних валютних інтервенцій, які раніше проводилися, якщо вартість бівалютного кошика перебувала на верхній межі коридору або за його межами.

Як повідомляє РИА Новости, про це заявила глава ЦБ Ельвіра Набіулліна.

Як зазначила Набіулліна, в останні дні на валютному ринку спостерігалася напружена ситуація, насамперед пов'язана зі зростанням ажіотажного, спекулятивного попиту. Зниження курсу рубля в ці дні, а також надмірні коливання протягом визначених днів не мають нічого спільного з дією фундаментальних економічних чинників. У результаті курс рубля виявився нижчим того рівня, який є рівноважним, обумовленим дією об'єктивних факторів.

Читайте такожКурс рубля у "чорну п'ятницю" оновив абсолютне дноУ зв'язку з цим ЦБ ухвалив низку рішень. "Відмовитися від регулярних валютних інтервенцій, а саме від продажу 350 мільйонів доларів на день, якщо курс рубля знаходиться нижче визначеного правилами рівня", - сказала Набіулліна в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Центральний Банк буде виходити на валютний ринок у будь-який момент і в тих обсягах, які будуть необхідні для того, щоб збити ажіотажний, спекулятивний попит", - додала вона.

Також, за словами Набіулліної, ЦБ тимчасово обмежить надання банкам рублевої ліквідності, яка використовується не тільки для фінансування економіки, але і для "гри" на валютному ринку.