Експерти покращили прогноз зростання економіки України цього року

При цьому експерти погіршили прогноз ВВП на 2019 і 2020 роки.

Експерти покращили прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,2% із 3%, при цьому погіршили прогноз на 2019 рік до 3,1% із 3,6%, на 2020 рік - до 3,3% із 4%.

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Відповідні дані містяться в консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, опублікованому на сайті відомства.

Згідно з прогнозом, зростання ВВП у 2021 році становитиме 4%.

Також експерти погіршили прогноз інфляції на 2018 рік до 11,7% із 8,9%, на 2019 рік - до 8,9% із 6,8%, на 2020 рік - до 7,9% із 6,4%. У 2021 році інфляція може становити 7,4%.

При цьому облікова ставка НБУ і середньозважена ставка за кредитами в гривні у 2018 році можуть становити 16% та 17,8% відповідно, у 2019 році - 14% та 16%, у 2020 році - 12% та 15%, у 2021 році - 12% та 14,5%.

Також експерти погіршили прогноз припливу прямих іноземних інвестицій у 2018 році до 2,1 млрд дол. із 2,5 млрд дол., у 2019 році - до 2,5 млрд дол. із 3,1 млрд дол., у 2020 році - до 2,8 млрд дол., прогноз на 2021 рік становить 2,6 млрд дол.

При цьому дефіцит бюджету в 2018 році прогнозується на рівні 3,5%, у 2019 році - 2,6%, у 2020 році - 2,4%, у 2021 році - 2,2%.

Крім того, експерти погіршили прогноз залучення коштів Міжнародного валютного фонду до 1,5 млрд дол. із 3,5 млрд дол., у 2019 році - до 2 млрд дол. із 3,4 млрд дол., у 2020 році - до 1, 5 млрд дол. із 3,3 млрд дол. У 2021 році залучення коштів МВФ прогнозується в обсязі 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України покращив прогноз зростання економіки України в 2018 році до 3,4% з 3,2%, прогнозованих раніше, і погіршив прогноз щодо інфляції на поточний рік до 8,9% із 7,3%. Урядовий прогноз зростання економіки на 2018 рік становить 3%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України поточного року на рівні 3-3,5%, але вважає його недостатнім для подолання відставання в розвитку економіки та покращення стандартів життя в країні.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року може становити 3% при інфляції до 11,5%.